Dag van de Landbouw op twee familiebedrijven in Heers

Heers - Boerenbond en Landelijke Gilden organiseren nu zondag (15 september) de 37ste editie van de Dag van de Landbouw. Met veel ‘boerentrots’ openen 42 Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven hun deuren voor het publiek. In Heers kan je een kijkje gaan nemen bij twee familiebedrijven.

De familie Lowet-Strauven in Gutschoven (Nieuwe Steenweg 228) runt een gemengd bedrijf. Je vindt hier melkvee, zoogkoeien, akkerbouw en kleinfruit. Aardappelen en aardbeien worden verkocht op de boerderij, recht van het veld. Dit is ook een zorgboerderij, waar mensen met een zorgbehoefte op een passende wijze kunnen meewerken. Erwin en Annick zijn gezichten van de campagne #Boerentrots. Die fierheid over hun bedrijf konden ze al doorgeven aan sportjournalist Ruben Van Gucht, die een dagje kwam meedraaien op de boerderij. De passie voor de job zit in de familie, want ook dochter Lenka heeft interesse in het landbouwbedrijf. Zondag kunnen de bezoekers mee op rondleiding en dit bedrijf in al zijn diversiteit leren kennen. Voor de jongste bezoekers is er kindergrime. In de voormiddag is er een rondrit met een honderdtal tractoren.

Guido Corswarem en Colette Smeysters runnen in Middelheers (Mottaerstraat 15) een gesloten vleesveebedrijf met 350 dieren van het Belgisch wit-blauw ras. Elk jaar worden hier 135 kalfjes geboren. Op de akkers worden vooral voedergewassen, zoals snijmaïs en suikerbieten, geteeld. Guido staat niet alleen in voor het verzorgen en opvolgen van het vee, maar zorgt ook voor de inseminaties, kalvingen en klauwverzorging. Colette staat in voor de opfok van de kalveren en de administratie van het bedrijf. Ook dochter Evelien is nauw bij het bedrijf betrokken. Zij geeft les in de landbouwschool in Tongeren (PIBO) en helpt bij de dieren in haar vrije tijd. Zondag kun je van dichtbij kennismaken met de koeien en kalveren. Je ontdekt ook de rijke geschiedenis van het bedrijf. Groene Kring zorgt er voor drank en gebak.

Meer info: www.dagvandelandbouw.be.