25ste plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker

Heers - Nog tot en met zondag 15 september doorkruisen meer dan 100 vrijwilligers de gemeente om azalea’s te verkopen voor Kom op tegen Kanker.

Het is al de 25ste editie van het plantjesweekend. De azalea’s worden verkocht aan 7 euro per stuk. Je herkent de vrijwilligers aan hun badge van Kom op tegen Kanker. De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar het kankeronderzoek. Als je deze huis-aan-huisverkoop gemist hebt, dan kan je op het gemeentehuis nog terecht voor een plantje. Dat kan op zaterdag 14 september van 10 uur tot 14 uur en op maandag 16 september van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 18 uur. Via het gemeentelijk infoblad word je op de hoogte gebracht van het aantal verkochte azalea’s.