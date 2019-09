Plantendagen in kasteel Hex

Witte wijn 'Krachtig 2018' van de Kitsberg opnieuw de beste van de Lage landen

Regio De Chardonnay 2018 van Daniel Medarts (53) van wijndomein Kitsberg in Klein-Gelmen is opnieuw in Amerongen bekroond als producent van de beste witte wijn van België en Nederland. De jury ‘Weinbauambt ... Lees verder