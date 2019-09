Gezinsdag met 250 kids aan De Bammerd

Heers - De gemeente en serviceclub Kiwanis Borgloon organiseerden vorige zaterdag de zesde editie van hun gezinsdag aan het gemeentehuis. Ruim 250 kinderen waren present in en rond zaal De Bammerd.

“Nieuw dit jaar was de workshop muziek in de voormiddag”, zegt Sonja Doomen van Sociale Zaken. “Kinderen tot 12 jaar konden hun eigen blaasinstrument maken en gaven nadien een mini-optreden voor de familie en vrienden. Namiddag was er een feest voor jong en oud. Terwijl de volwassenen op het buitenterras wat konden bijpraten, genoten de kinderen van allerlei activiteiten op maat, zoals een klimtoren, mobiele kinderboerderij, rodeostier, springkastelen, go-carts en eendjes vissen. Elk jaar koppelen we ook een belangrijk item aan deze gezinsdag. Dit jaar is dat de ondertekening van het charter ‘Gezonde Gemeente’. We voegden meteen de daad bij het woord: alle kinderen kregen een gezonde fruitbrochette en konden een eigen gevoelsbutton kiezen. Ook CAD Limburg, Pleegzorg Limburg, Kind en Taal, vzw IN-Z, Opvoedingswinkel Haspengouw en OCMW Heers waren van de partij met een infostand.”