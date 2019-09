Ontdek 3 erfgoedparels op Open Monumentendag

Heers - Zondag (8 september) vindt Open Monumentendag plaats op tal van locaties in Vlaanderen. In Heers zetten drie erfgoedparels de deuren open voor het grote publiek.

De Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk in Heks (Hekslaan 73) is vrij te bezichtigen van 10 uur tot 16 uur. Het patrimonium van deze parochiekerk, gewijd in 1851, omvat onder meer een eikenhouten archiefkast in de doopkapel, een gedenksteen van prins-bisschop de Velbrück in het oratorium en een hoofdaltaar in marmer. De kerk werd onlangs heropend na ruim twee jaar restauratiewerken. Er werden herstellingswerken aan de kerkhofmuur en dakconstructie uitgevoerd, een nieuwe verwarmings- en elektriciteitsinstallatie geplaatst en de kerk kreeg een nieuwe laag verf. Zondag hoor je doorlopend live muziek waarbij het Pereboom-Leyser orgel centraal staat als solo- en begeleidingsinstrument.

Ook het boeiende interieur van de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingskerk in Veulen (Nieuwe Steenweg 139) kan je tussen 10 uur en 17 uur gaan ontdekken. Pronkstuk is het cassettenplafond uit 1627, beschilderd in opdracht van gravin Maria d’Argenteau met taferelen uit het leven van Onze-Lieve-Vrouw, heiligenfiguren en de zestien blazoenen van het geslacht d’Argenteau.

In het centrum van Heers (Nieuwe Steenweg 69-71) ligt een vervallen kasteel waar meer dan 500 jaar geschiedenis dreigt verloren te gaan. Samen met de gemeente werken de vrijwilligers van Heerlijk(heid) Heers aan een plan om het kasteel en de omgeving weer in ere te herstellen. “Onze acties zijn gedreven door drie dingen: het domein heeft een unieke historische waarde voor de geschiedenis van onze streek en is het enige zo gaaf overgeleverd kasteel dat er nog is, daarnaast zien we het potentieel om het weer betekenis te geven voor de lokale gemeenschap en ten slotte kan het kasteel ook voor de hele regio van economische meerwaarde zijn en een aantrekkingspool worden voor cultuur en toerisme”, vertelt Paul Lambrechts van Heerlijk(heid) Heers. “De gemeente stelt zondag de plannen voor om, met de hulp van Regionaal Landschap Haspengouw en de provincie, de kapel, de dreef en boomgaard opnieuw zijn grandeur van weleer terug te geven. Onze vrijwilligers leiden geïnteresseerden ook rond op het domein.” Van 10 uur tot 17 uur, parkeren kan best op het centrumplein.