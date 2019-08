Nieuwe paalkampeerplaats in Hornebos roept vragen op bij buurtbewoners

Heers - Sinds juni kunnen kampeerders en natuurliefhebbers een nachtje doorbrengen in de paalkampeerplaats aan het Hornebos in Rukkelingen-Loon. Maar raadslid en buurtbewoner Erika Princen (Hecht) is niet te spreken over de communicatie en hekelt het onderhoud van de bivakzone.

De bivakzone aan de rand van het Hornebos, een bosreservaat op de grens met Wallonië, is één van de vijf nieuwe bivakzones in Haspengouw waar je sinds deze zomer terecht kan om te kamperen. Deze zones zijn een initiatief van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos en een aantal gemeenten. De bivakzones zijn ingeplant op de bestaande wandelroutes en liggen langs de streek-GR Haspengouw, een langeafstandswandeling die de mooiste wandelgebieden van de streek met elkaar verbindt. De paalkampeerplaatsen zijn basic ingericht, zonder de moderne luxe van een camping. Je kunt er je tentje opzetten voor één of twee nachten.

Waterpomp

Het perceel aan het Hornebos, eigendom van Natuur en Bos, is uitgerust met twee houten platforms en één ecotoilet. Er is geen watervoorziening aanwezig. Dat laatste stuit op onbegrip bij Hecht-raadslid Erika Princen, die vlakbij de bivakzone woont. “Blijkbaar heeft Regionaal Landschap besloten om geen handpomp met stromend water te voorzien, omdat de kostprijs te hoog is. Maar veel kampeerders gaan ervan uit dat er wel water is, omdat op het logo een tent en waterpomp staat. Dus komen ze hier ’s avonds toe en moeten ze water bij de buurtbewoners gaan vragen. Ik heb al enkele dorstige Engelsen aan de deur gehad die hun bidons wilden vullen. De technische dienst van de gemeente zou het composttoilet bovendien om de twee jaar moeten leegmaken. Ik vraag me af wie ondertussen het toilet reinigt, niet iedereen laat alles even proper achter. Er staat ook geen enkele vuilnisbak. Om nog maar te zwijgen van het gras dat te hoog staat. Die plek wordt gewoon slecht onderhouden en de communicatie laat te wensen over.”

Parkrangers

Coördinator An Digneffe van Regionaal Landschap Haspengouw benadrukt dat het beheer van de paalkampeerplaats en communicatie wel op punt staat. “In onze infofolder over de Haspengouwse bivakzones staat aan de hand van pictogrammen duidelijk vermeld dat er in bivakzone Hornebos geen stromend water is. De grondwatertafel is er jammer genoeg te diep om een waterpomp te voorzien. Op elke bivakzone hangt er ook een kampeerreglement met regels waar je je aan moet houden, zoals je afval meenemen na je verblijf.” Parkrangers van landschapsteam De Wroeter staan in voor het beheer van bivakzone Hornebos. “Zij maaien elke maand een wegje naar de platforms, ruimen het zwerfvuil op, doen herstellingen aan de platforms en zorgen voor de ombouw van het ecotoilet”, zegt An Digneffe. “We zetten ook altijd ‘greenspotters’ in, dat zijn vrijwilligers die onze wandelingen en de bivakzones controleren. We krijgen heel wat positieve berichten binnen van wandelaars die de bivakzones gebruikt hebben. Het doelpubliek is heel verschillend: soms komen ze van de andere kant van het land, maar evenzeer worden ze gebruikt door streekbewoners. Dit betekent toch dat er nood is aan meerdaagse wandeltochten in Haspengouw.