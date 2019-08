Instapje+ in De Bilter

Heers - Vanaf september biedt Kind en Taal het programma Instapje+ aan in de basisschool De Bilter.

Instapje+ is een gratis programma voor ouders met kinderen tussen 2,5 en 6 jaar oud. Eén keer per maand wordt er een ouderbijeenkomst georganiseerd voor de kleuterklassen die de school kiest. Daarna krijgen de ouders activiteiten mee naar huis waarmee ze met hun eigen kind aan de slag kunnen gaan. De activiteiten passen in het thema waar de kleuter op school mee bezig is. Zo leert het kind spelenderwijs nog meer en leert de ouder hoe hij of zij het kind kan ondersteunen en stimuleren in de ontwikkeling.