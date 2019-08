Waterpret voor peuters met Kind en Taal

Heers - Vorige woensdag bezorgde vzw Kind en Taal, in samenwerking met de gemeente, peuters en kleuters een voormiddagje waterpret.

Twee uur lang konden 15 kinderen tot drie jaar, samen met hun ouders, spetteren met water op de terreinen rond zaal De Bammerd . “Deze activiteit is intussen een jaarlijkse traditie geworden in de zomervakantie”, zegt Elise Godeyne van Kind en Taal. “Water trekt kinderen aan en inspireert hen in spel, zeker als de zon van de partij is. Kind en Taal organiseert elke maand in Heers een ontmoetingsmoment waar we ouders met jonge kinderen samenbrengen. Op die manier krijgen we de kinderen én de ouders aan het spelen, leren ze elkaar beter kennen en kunnen ouders ervaringen uitwisselen met andere ouders.” Ouders kunnen ook meedoen met het programma Instapje. “Hierbij gaan we wekelijks een uurtje aan huis spelen bij kindjes tussen 1 en 2,5 jaar. Dan doen we activiteiten die hun ontwikkeling stimuleren. Vanaf 2 jaar komen ze ook naar ons in het gemeentehuis en organiseren we een peuterklasje zoals het op school werkt. Dit alles met het oog op een goede start in de kleuterschool.”