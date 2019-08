Kandidaten gezocht voor milieuadviesraad

Heers - De Adviesraad voor Leefmilieu is legislatuurgebonden. Dus is het nieuwe gemeentebestuur op zoek naar nieuwe leden met verfrissende ideeën.

“Een milieuadviesraad kan uit eigen beweging of op vraag van het gemeentebestuur advies uitbrengen over het gemeentelijk natuur- en milieubeleid”, aldus milieuambtenaar Patricia Knaepen. “Iedereen kan zich hiervoor kandidaat stellen, zelfs als je geen lid bent van een vereniging. Je moet enkel een oprechte interesse hebben in allerhande milieu-aspecten. Indien je geïnteresseerd bent en je ook werk wilt maken van een milieuvriendelijke en klimaatvriendelijke gemeente, kan je je kandidatuur indienen bij het college van burgemeester en schepenen. We verwachten graag de kandidaturen met motivatie voor 15 augustus.”

Meer info: 011/48.01.26 of patricia.knaepen@heers.be.