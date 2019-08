Niels (18) rijdt na fietsongeval 220 km naar Vechmaal

Heers - Vorige week woensdag kwam de 18-jarige Niels Brugghe uit Zedelgem met de fiets aan in Vechmaal. Niets bijzonders, ware het niet dat hij zes jaar geleden omver werd gereden toen hij met de fiets op weg was naar school.

Na een lange revalidatie verliep het herstel moeizaam. “Niels had nadien - soms nu nog - last van evenwichtsstoornissen en durfde een aantal jaar niet meer fietsen”, zegt papa Stefaan. “Tot vorig jaar kon hij amper een kilometer fietsen. Deze tocht leek toen nog onrealistisch en was als uitdaging bedoeld.” Maar Niels doorstond de zware beproeving met glans. Hij vertrok vrijdag samen met zijn papa en schoonbroer in Zedelgem – vlakbij Brugge – en legde in vier dagen ruim 220 km af. “We reden vier etappes van 55 km, met tussenin een paar rustdagen”, vertelt Niels. “Het was een stap in het ongewisse, maar het ging al bij al heel vlot. Ik heb met deze tocht mijn grenzen verlegd en denk al aan een vervolg, maar dan met een koersfiets.” Voor de laatste rit, van het Vlaams-Brabantse Lubbeek naar Vechmaal, kreeg Niels onderweg de morele steun van Bart Daenen van de Pieterkeshoeve. “Bart heeft voor een mooie verrassing gezorgd. Wij komen hier al 14 jaar op vakantie, vandaar deze eindbestemming.”