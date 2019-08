Lezen is fun in bibliotheek

Heers - De openbare bibliotheek op de Steenweg is tijdens de zomervakantie absoluut een bezoekje waard. Nog tot en met 30 augustus kan je meedoen aan de actie ‘Lezen is fun’

Kinderen tot 12 jaar die in de vakantie naar de bib komen, krijgen een stempeltje op hun ‘Lezen is fun’-spaarkaart. Drie stempels geven recht op een kleine verrassing. De volle kaart gaat in de speciale ‘Lezen is fun’-verzamelbox, waaruit op het einde van de zomervakantie een winnaar wordt geloot die een mooie prijs wint.

Meer info: 011/48.43.05 of bibliotheek@heers.be.