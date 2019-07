60 jongeren leren al spelend Frans en Engels

Heers - Een vreemde taal aanleren in combinatie met sport en spel, dat was vorige week het recept voor het negende taal- en sportkamp van de gemeente.

“We organiseren dit samen met Le Club Français, een organisatie die taalinitiatie voor kinderen geeft”, vertelt Katleen Houben van de sport- en jeugddienst. “We hadden 60 kinderen van 5 tot 12 jaar die hier in en rond het administratief centrum spelenderwijs Frans en Engels leerden. Drie groepen volgden Franse les en twee groepjes kregen Engels. De lessen werden gegeven door professionele lesgevers. De kinderen bleven niet gewoon op hun stoel zitten, maar gingen naar buiten en leerden bijvoorbeeld over het fruit, de kleuren en de cijfers. Elke dag was er ook een sportief gedeelte, vzw Homerun zorgde voor de invulling hiervan. De activiteiten waren heel gevarieerd, met onder andere airtrack, voetbal, dans, acrobatie en waterspelen. Op donderdag trakteerde de sportraad op spaghetti en vrijdag was er een toonmoment waarin de kinderen aan hun ouders lieten zien wat ze allemaal geleerd hadden.”