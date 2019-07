Kinderen spelen samen rond het buurthuis

Heers - De gemeente en jeugdraad organiseren deze zomervakantie, in samenwerking met de jeugdverenigingen, weer twee spelnamiddagen aan een buurthuis.

Vorige week woensdag palmden een 20-tal kinderen het buurthuis van Mechelen-Bovelingen in. “De kinderen mochten er vrij spelen, terwijl de monitoren van KSA Habiba voor de animatie en het toezicht zorgden”, vertelt Katleen Houben van de sport- en jeugddienst. “Ze konden zich uitleven op go-carts en een springkasteel, tijdens een partijtje hockey en voetbal of gewoon even bijpraten met de vriendjes. We doen dit nu al voor het vijfde jaar op rij, onder de noemer ‘Samen Spelen’. De bedoeling is om tijdens de zomer op verplaatsing, dichtbij de plaatselijke jeugd, een speelplein te organiseren en de kinderen een plezante namiddag te bezorgen. Op 7 augustus strijken we neer aan het buurthuis van Vechmaal, daar krijgen we de hulp van Chiro Harlekijn.”