Facebookgroep zet veiligheid voorop in Heers

Heers - In februari ging Jo Lemaire (33) van start met de facebookgroep ‘Veiligheid voorop in Groot-Heers’. De groep lokt intussen ruim 500 leden en speelt een centrale rol voor de buurtpreventie in de gemeente.

Jo Lemaire, prototypebouwer bij Bosch in Tienen, hecht veel belang aan veiligheid. “Maar de laatste tijd worden we in de gemeente regelmatig geconfronteerd met inbraken. Vanuit mijn oprechte bezorgdheid en het groeiende onveiligheidsgevoel heb ik dan beslist om een facebookgroep op te richten”, vertelt hij. Met succes, want de groep ‘Veiligheid voorop in Groot-Heers’ telt in minder dan een half jaar al 533 leden. Toch is er al buurtpreventie via WhatsApp in Heers, met acht actieve buurtpreventiegroepen en 330 deelnemers. “Maar deze facebookgroep werkt overkoepelend en sneller, de inwoners uit de andere deelgemeenten zijn meteen op de hoogte. Bij de WhatsApp-buurtpreventiegroepen ben je beperkt tot je eigen dorp, het delen van informatie tussen de verschillende groepen duurt ook te lang. Facebook is bovendien een enorm populair communicatiekanaal, bijna iedereen in Heers zit hierop.”

In de nieuwe facebookgroep kunnen inwoners alles posten wat met veiligheid en criminaliteit te maken heeft. “Niet alleen inbraken, verdachte zaken of vandalisme, maar ook berichten over verloren gelopen huisdieren of een gevaarlijk wegdek zijn welkom. Reclame of persoonlijke berichten zijn niet toegelaten, ik vertrouw op het gezond verstand van de mensen”, zegt Jo. Belangrijk is dat de leden in Heers wonen. “Ik controleer steeds of de leden uit de gemeente komen. Leden kunnen natuurlijk wel andere inwoners uitnodigen. Ze kunnen wel geen berichten delen vanuit de groep op hun persoonlijke pagina. Zo krijgen personen met andere bedoelingen deze info niet in handen. Mijn bedoeling is dat ieder gezin in Heers in deze groep terechtkomt, dan moet je zelf niets delen.”

Jo hoopt dat alle coördinatoren van de WhatsApp-buurtpreventiegroepen hem kunnen ondersteunen. “Als beheerder van de facebookgroep zou ik hen kunnen toevoegen om te modereren. Dan kunnen ze vanuit hun buurtpreventiegroep berichten posten in de facebookgroep en ook andersom.” De nieuwe facebookgroep heeft zijn nut in Heers inmiddels bewezen. “Er zijn al enkele huisdieren teruggevonden en via diverse meldingen in de groep weten de inwoners nu hoe inbrekers te werk kunnen gaan.”