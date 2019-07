Eerste open zondag in kasteel van Heers

Heers - Vorige zondag openden de vrijwilligers van vzw Heerlijk(heid) Heers de poort van het domein van het Kasteel van Heers voor het grote publiek.

“We zijn een heterogene groep van een 70-tal mensen uit Heers en omgeving die zich inzetten om het kasteel en de site weer op te waarderen”, aldus voorzitter Paul Lambrechts. “Een duurzame toekomst geven aan het kasteeldomein van Heers begint met het opnieuw betekenis te geven. Daarom gooien we deze zomer om de veertien dagen de poort open voor iedereen die wil genieten van dit unieke kasteel. We leiden de bezoekers rond op het kasteeldomein, vertellen over onze vrijwilligersacties, bakken Franse broodjes in de kasteeloven en nodigen iedereen uit aan onze gloednieuwe kasteelbar in de parterretuin.”

De eerste ‘open zondag’ lokte al meteen een 250-tal nieuwsgierigen, de overige open zondagen zijn op 28 juli en 11 augustus. Zondag 25 augustus sluit men in stijl af met het tweede Kasteelconcert.