Kleuters ontdekken festivalgevoel op zomersportkamp

Heers - Samen spelen en nieuwe vriendjes maken bij het begin van de zomervakantie, dat was de opdracht op het eerste zomersportkamp in de sporthal.

"Ten-Men Sports organiseert dit sportkamp in samenwerking met de gemeente", zegt coördinator en sportleraar Kristof Vanhaeren. "Ook in Nieuwerkerken en in Wellen houden we zomersportkampen. In Heers was er vroeger in de zomer niet veel te doen, nu zijn er al drie sportkampen. De kinderen van 6 tot 12 jaar kiezen voor multisport, een mix van balspelen en avontuurlijke spelletjes, of voor zaalvoetbal. Voor de kinderen van 3 tot 6 jaar staat er kleutersport op het programma. Zij werken steeds rond een bepaald thema, dit keer was dat ‘festival’. Zo mochten de kleuters make-up en glittertattoos aanbrengen, dansen en een eigen festival T-shirt versieren. Op het einde van de week krijgen ze bovendien een diploma."

De zomersportkampen in Heers zijn een schot in de roos. "Er komen alleen al een 50-tal kleuters, we blijven dus groeien en nieuwe kinderen aantrekken", vertelt Kristof Vanhaeren. "We zijn blij dat de Heerse jeugd hier actief bezig kan zijn tijdens de vakantie. Dat is nog altijd beter dan videospelletjes spelen op de computer of tablet. Ook voor het sociaal contact is het beter dan alleen thuis zitten."