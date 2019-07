Zomerkermis en markt in het centrum

Heers - De zomerkermis strijkt dit weekend neer in het centrum van Heers, met vertier voor jong en oud.

De kermis opent op zaterdag 6 juli vanaf 15 uur op het centrumplein.Voor het eerst is er dan ook een echte markt van 15 tot 20 uur. “Die vindt plaats vanaf het kruispunt met het Burgemeester Jef Nevenplein tot het kruispunt met de Helena Wijnantslaan”, zegt organisator Ronny Gosset. “Er zijn intussen al 20 standhouders ingeschreven, het zal goed vol staan. Ook basisscholen De Bilter en Kers & Pit doen mee en goede doelen zoals vzw All 4 Dogs. Bedoeling is jong en oud zaterdag naar buiten te lokken.” Er geldt een verbod voor alle verkeer vanaf het kruispunt met de Steenweg (N3) tot het kruispunt met de Helena Wijnantslaan. Alle verkeer van en naar Borgloon wordt omgeleid via de Raes van Heerlaan en de Sint-Barbarastraat.

Op zaterdagavond is er rond 22.30 uur een groot vuurwerk gepland, een initiatief van de cafés en de deelnemende kermisuitbaters. “Als de weersomstandigheden het toelaten, want het mag niet te droog zijn”, aldus eerste schepen Kristof Pirard. “De gemeente heeft aangedrongen om enkel met geluidsarm vuurwerk te werken. We hebben hier dan ook een subsidie tegenover gezet. Het is de bedoeling om in de toekomst enkel nog geluidsarm vuurwerk toe te laten. Dat is even mooi en maakt de dieren niet onrustig.” Op zondag gaat de kermis weer open vanaf 15 uur. De horeca-uitbaters verzekeren het hele weekend de ambiance met liveoptredens en dj’s.