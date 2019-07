Leerlingen maken kennis met instrumenten op promotiedag Academie

Heers - Vorige woensdag maakte de Heerse afdeling van Academie Haspengouw de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar warm voor muziek.

“In vijf workshops - gitaar, contrabas, houtblazers, koperblazers en slagwerk - stelden enkele leerkrachten Podium hun instrumenten voor in het administratief centrum”, vertelt docent Ann Carlens. Tussendoor konden de leerlingen een miniconcertje bijwonen van de samenspelklas en zelfs een nummer uit volle borst meezingen. “Tijdens deze promotiedag willen we de leerlingen laten kennismaken met de instrumenten die in Heers gegeven worden. Sinds vorig schooljaar is zo’n initiatief nog belangrijker geworden omdat de leerlingen nu meteen mogen starten met een instrument. Met dit initiatief sluit de muziekacademie in Heers ook het schooljaar af. Op de Doe-dag in Sint-Truiden op 31 augustus krijgen de kinderen nog een kans om zo veel mogelijk instrumenten te leren kennen.”