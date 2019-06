Roefel op onderzoek in gemeentehuis

Nu zaterdag is een hoogdag voor de Heerse 6- tot 12 jarigen, want ze kunnen tijdens deze 'Dag van het Kind' weer naar hartenlust 'roefelen'. Foto: FrMi

Heers - Nu zaterdag is een hoogdag voor de Heerse 6- tot 12 jarigen, want gemeente en jeugdraad organiseren opnieuw Roefel, de jaarlijkse 'Dag van het Kind'. Dit jaar gaat Roefel op onderzoek in de wondere wereld van de wetenschap.

Tussen 8.30 en 8.45 uur worden de kids in zaal De Bammerd aan het gemeentehuis verwacht. Voormiddag kunnen ze kiezen uit spannende workshops en activiteiten. “Er zijn drie trajecten die in het teken staan van wetenschap en technologie”, vertelt Katleen Houben van de jeugddienst. “’s Middags wordt het programma even on hold gezet en krijgen de kinderen frietjes en een hamburger. In de namiddag kunnen ze dan verder roefelen, de activiteiten van de voormiddag worden dan voortgezet. Als apotheose is er een knotsgekke Roefel-wetenschapsshow: een interactief theater met veel humor en uitdagende experimenten. Rond 16.30 uur kunnen de ouders hun kinderen in zaal De Bammerd weer komen afhalen.”

Meer info: jeugd@heers.be of 011/48.01.21.