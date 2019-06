Inwoners leren 5 km joggen op nieuwe Finse piste

Heers - Sportdienst en sportraad organiseerden dit voorjaar een nieuwe reeks Start to Run op de Finse piste aan het gemeentehuis.

"We zijn hiermee al in 2005 begonnen en hadden toen meteen 177 inschrijvingen", zegt Katleen Houben van de sportdienst. "Na een lange pauze door de dalende interesse en de heraanleg van de Finse piste zijn we vorig jaar opnieuw van start gegaan. Voor de huidige lessenreeks hadden zich 12 deelnemers aangemeld. Door blessures en afzeggingen haalden er slechts vijf de eindmeet. Jammer, maar toch weer vijf personen die we aan het bewegen hebben gekregen. In het najaar bespreken we met de sportraad of we in 2020 nog een lessenreeks organiseren."

Lesgeefster Henriette Plevoets uit Wellen zorgde tien weken lang voor de deskundige begeleiding. "De bedoeling is dat de deelnemers, via een langzaam opbouwend loopschema en twee groepstrainingen per week, uiteindelijk 5 km aan een stuk kunnen joggen", vertelt Henriette. "Ik liep steeds met hen mee zodat ze niet te snel zouden lopen. Na de finaletest kregen ze hun brevet én een glaasje cava.”