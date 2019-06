Kind en Taal Heers zoekt gezinnen

Heers - Vzw Kind en Taal is in Heers op zoek naar ouders met een baby of peuter tussen 12 en 18 maanden voor het programma Instapje.

“Dit wil zeggen dat de ouders deelnemen aan een traject dat bestaat uit drie delen: huisbezoeken van Kind en Taal, deelname aan het instapklasje en aan de instapuurtjes”, zegt bevoegd schepen Sonia Houbar. “Een contactmedewerker van Kind en Taal komt één keer per week een uurtje aan huis spelen met ouder en kind tot het kindje naar school gaat. Dankzij de activiteiten wordt de ontwikkeling van het kind gestimuleerd en wordt het voorbereid op de kleuterklas. Zo kunnen de kinderen met een stevigere rugzak naar school.” De deelnameprijs bedraagt 10 euro, in ruil krijg je een map vol activiteiten en enkele kwalitatieve stukken speelgoed.

Info en inschrijven: Elise Godeyne (0485/63.67.76) of instapjeheers@gmail.com.