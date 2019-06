De Bilter viert feest voor 50-jarig jubileum

Heers - Vorige zaterdag was het groot feest in de gemeentelijke sporthal. Basisschool De Bilter vierde zijn 50ste verjaardag met een schoolfeest dat volledig in het teken stond van feest.

“Onze leerlingen dansten op feestmuziek en er was randanimatie en veel lekkers voorzien”, vertelt directeur Ingrid Vangrootloon. “In mei hebben we het feestje al ingezet met het versieren van onze school en een dansje met alle kinderen. Eind juni sluiten we dit jubileumjaar af met een dagje springkastelen en een schoolpicknick.” Basisschool De Bilter werd in 1969 opgericht, 50 jaar later zijn er 7.500 leerlingen, 117 personeelsleden en 5 directeurs gepasseerd. “In onze regio was het gemeenschapsonderwijs toen aan een opmars bezig. Voor ouders is het altijd een voordeel om verschillende scholen, met verschillende pedagogische projecten en visies, in de buurt te hebben. De Bilter staat voor ‘groen’, ‘gezond’ en ‘gevoel’, met samenwerking tussen groot en klein. Momenteel telt onze school 181 leerlingen en 24 personeelsleden.”