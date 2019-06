Onweer zorgt voor wateroverlast

Heers - De onweersbuien die maandag in de vooravond over Zuid-Limburg trok, zorgden ook in Heers voor veel overlast. In verschillende deelgemeenten stonden straten een tijdje blank en liepen kelders onder.

“Ik heb gisteren zeker 50 oproepen gekregen van inwoners die getroffen waren door het noodweer”, vertelt burgemeester Henri Dumont. “In Vechmaal stonden er straten onder water tot restaurant De Horne, gelukkig kwam de brandweer er snel ter plaatse. Kelders kregen wel voorrang op modder. De wachtbekkens hebben er hun werk gedaan, maar het water kwam dit keer van de Romeinse Kassei.” Ook in Rukkelingen-Loon rukte de brandweer uit, daar stond onder meer de Sint-Quirinusstraat blank. Daarnaast werden ook deelgemeenten Klein-Gelmen, Mechelen-Bovelingen, Mettekoven en Opheers getroffen door de wateroverlast. “In de Dikke Weyestraat in Middelheers heeft de nieuwe damconstructie het water niet tegengehouden, dat moeten we bespreken met erosiecoördinator Karel Vandaele”, aldus Henri Dumont. “We kunnen als gemeente wel niet alles oplossen, de boeren zullen moeten meewerken. Vandaag zijn de technische dienst en brandweer nog de hele dag in de weer om de modder op te kuisen.”