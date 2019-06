Restauratie kerk Heks voltooid

Heers - In Heks zijn de restauratiewerken aan de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingskerk na ruim 2 jaar afgerond. Vorig weekend werd de kerk ingehuldigd en tijdens de Open Kerkendagen opengesteld voor het brede publiek.

De kerk in Heks, in 1850 opgericht voor en door de kasteelheren van Heks, is een van de vier prioritaire kerken in de gemeente. “De parochiekerk is sinds 2005 beschermd, net als het kerkhof en ommuring”, zegt burgemeester Henri Dumont. “De restauratiewerken kwamen niets te vroeg hard omdat zowel de kerk als de inboedel in slechte staat verkeerden. Al in september 2008 nam de toenmalige kerkraad de principebeslissing voor de restauratie. Destijds werden eerst de gaten in het dak gedicht om nog meer schade te voorkomen. De dragende structuur van het dak kreeg het zwaar te verduren door het vocht en door ongedierte. Na de nodige procedures werden de restauratieplannen definitief goedgekeurd. Een kleine tien jaar later, in maart 2017, kon de restauratie eindelijk van start gaan. De totale kostprijs bedraagt uiteindelijk 1.153.000 euro, de Vlaamse Overheid en provincie komen voor 80% tussen.”

Vloerverwarming

Het project omvatte onder meer herstellingswerken aan de kerkmuur en dakconstructie, een nieuwe verwarmingsinstallatie en binnenschilderwerken. “Bij de omgevings- en dakwerken ging het van de top – het vergulden van de torenhaan – tot onder de grond, met de aanleg van 125 meter riolering”, vertelt Luc Proesmans, penningmeester van de kerkfabriek van Heks. “Zo kreeg het dak nieuwe leien en werden de kerkmuur en kerkhofmuur gereinigd en hersteld. Ook de inkomtrap in natuursteen en de dorpels van de sacristie en de kapel werden onder handen genomen. Binnenin kreeg de kerk een nieuwe elektrische installatie, ledverlichting en vloerverwarming met weersafhankelijke regeling. Ongeveer 700 m² muren en 520 m² plafonds werden opnieuw geschilderd in de oorspronkelijke kleur.” Er was zelfs nog tijd en ruimte voor een extraatje. “Aan het portaal heeft een plaatselijk schrijnwerker de houten panelen in de dubbele inkomdeur vervangen door glas. Op die manier hebben bezoekers altijd zicht op het interieur van de kerk als de buitendeur open is.” Pastoor Marc Lateur was in zijn nopjes met het resultaat van de restauratie. “Eerst bouwen de mensen de huizen, dan bouwen de huizen de mensen. Een schone kerk nodigt ook uit om ‘schoon’ te leven.”