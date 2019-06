Herubo’s en Herubella’s trapten 1000 km tegen kanker

Heers - Ook dit hemelvaartweekend trapten De Herubo’s en Herubella’s weer 1000 km voor Kom op tegen Kanker. Zondag kun je ze nog komen aanmoedigen als het peloton in thuisstad Mechelen arriveert.

De Herubo’s en Herubella’s doen intussen al zes jaar op rij mee. “We hebben weer heel wat initiatieven genomen om het startbedrag in te zamelen”, aldus Danielle Brugmans, die dit jaar door een zware knieblessure verstek moest geven. “Zo houden we een wafelverkoop en een spaghettiavond, staan er spaarvarkens bij verschillende Heerse handelaars en krijgen we ook giften van gulle schenkers. Dit jaar waren we met drie ploegen ingeschreven, wat betekende dat we 15.000 euro doorgestort hebben voor het kankeronderzoek.”

Elke ochtend fietste een duo vanuit Mechelen naar een middagstad en in de namiddag fietste een ander duo terug naar Mechelen. Nadia Smets en Gina Mignolet van de Herubella’s nemen de laatste rit van middagstad Oudenaarde naar Mechelen voor hun rekening. Patric Baens reed in deze tiende editie als solorijder zelfs de volledige 1000 km. Supporters kunnen Patric, Nadia en Gina namiddag nog komen toejuichen in Mechelen.