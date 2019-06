“Totaalpakket aanbieden aan ons cliënteel”

Heers - Wie op zoek is naar een feest- en eventlocatie in een unieke setting, is bij Hangar C in Gutschoven aan het juiste adres. Zaakvoerders Peter Coel (35) en Inger Missotten (31) zetten in deze stijlvol verbouwde hoeve hun jarenlange expertise als cateraar om in een culinaire beleving op maat van de klant.

Peter en Inger stampten 12 jaar geleden hun cateringzaak The Cooking uit de grond. “Eerst in Wilderen, in 2011 zijn we dan naar Gutschoven verhuisd, naar de ouderlijke woning van Inger”, vertelt Peter. Die woning is een charmante hoeve, waar er ruimte zat was. “Zo’n hoeve heeft een uniek karakter. In ons aanbod ontbrak in feite een eigen locatie om feesten en events te organiseren. Nu kunnen we klanten een totaalpakket aanbieden: van catering over logistieke hulp tot feestzaal. Dit was iets dat we al jaren ambieerden. We kunnen nu maatwerk leveren voor particulieren en bedrijven, gaande van communies of lentefeesten, trouwfeesten, babyborrels en rouwmaaltijden tot meetings, seminaries en congressen. Het cliënteel dat onze externe catering al kende, is meteen meegegaan in dit verhaal. Wanneer er nog tijd en ruimte is, kunnen inwoners en mensen uit de omgeving bovendien bij ons komen brunchen of een ‘dinner & dance’-avond beleven.”

Stokerij

Hangar C - tot een jaar geleden nog een fruitsorteerruimte met koelcellen - kreeg een eigentijdse ‘city look’. “Dit past perfect naast het authentieke van de hoeve”, aldus Inger. “De oorspronkelijke vorm van de hangar bleef behouden, voor de rest hebben we alles laten strippen. De feestzaal is 431 m² groot en kan multifunctioneel ingericht worden. Alle hedendaagse snufjes en comfort zijn hier aanwezig, zelfs een luxueus toilet. Er is achteraan een groot buitenterras met weide waar de kinderen kunnen spelen. En aan de voorkant van de hoeve vind je ons atelier en ook de stokerij.” Die stokerij is een uit de hand gelopen hobby van Peter. “Het overschot van hard en zacht fruit verwerken we daar tot streekgebonden sterke dranken, zoals gin, jenever, vermout en vodka. Dit artisanale productgamma vind je ook terug in Hangar C. Groepen die dat wensen, kunnen eveneens een tasting boeken en mogen dan van mij persoonlijk een uitleg verwachten”, lacht Peter.

Praktisch:

Hangar C

Nieuwe Steenweg 229A, 3870 Heers (Gutschoven)

011/68.51.90

info@hangarc.be

www.hangarc.be

Facebook: Hangar C

Open: op afspraak