100 kaarsjes voor Constance Claes

Heers - De bewoners en het personeel van woonzorgcentrum Berkenhof in Heers vierden onlangs de honderdste verjaardag van Constance Claes. De kranige eeuwelinge genoot zichtbaar van het bezoek van haar neven en nichten.

Het werd een bijzondere dag voor Constance Claes in het woonzorgcentrum. “Ze mocht haar lievelingsgerechten kiezen voor alle bewoners”, vertelt Nele Neyens, verantwoordelijke animatie. “Na de middagrust hielden we een receptie samen met haar familie, de bewoners en het gemeentebestuur en lieten we ook een grote verjaardagstaart aanrukken. We hadden nog een liedje bedacht voor Constance dat iedereen samen heeft gezongen. We hadden ook een oproep gedaan aan het personeel, de buren, de gemeente en aan de scholen in Heers om zoveel mogelijk kaartjes te schrijven naar de jarige. Die oproep werd massaal beantwoord."

Constance was de jongste van zes, ze had twee broers en drie zussen. Haar leven verliep niet altijd even makkelijk. “Een van mijn zussen is op 14-jarige leeftijd gestorven aan een hersenvliesontsteking, daarvan heb ik veel afgezien”, zegt ze. Constance ging naar school bij de zusters in Waremme, in het Institut des Filles de la Croix. “Ik kan nog altijd beter Frans dan Nederlands”, lacht ze. “In 1966 trouwde ik met Omer Corswarem, die bijna even oud was. Hij was boer en ik kende zijn familie al lang. We hadden een boerderij in Opheers, waar ik heel mijn leven heb gewoond.” Constance hielp mee op de boerderij en zorgde voor het huishouden, maar was ook jarenlang kantoorbediende in Sint-Truiden. Na de dood van Omer in 2012 bleef ze nog een paar jaar alleen wonen. Bijna vijf jaar geleden verhuisde ze dan naar woonzorgcentrum Berkenhof. “Constance is hier nog altijd goed bij de pinken, ze praat je nog onder tafel”, klinkt het bij het animatieteam. “Ze doet ook graag mee aan de activiteiten, zoals kienen, en blijft graag op de hoogte van de actualiteit.”

Wat is nu haar geheim om zo jong van geest te blijven? “Braaf leven, niet veel drinken en niet roken of geen andere verslavende middelen nemen. Ik heb wel altijd genoten van het leven.”