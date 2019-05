Gemeente houdt gratis bandendag en grofvuilophaling

Heers - De gemeente spijkert haar afvalbeleid bij. Met een eerste gratis bandendag en jaarlijkse grofvuilophaling aan huis wil ze tegemoet komen aan haar inwoners en meteen ook het sluikstortprobleem aanpakken.

De gemeente organiseert op maandag 3 juni van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur een ‘bandendag’. “Ons containerpark in Opheers zal dan enkel geopend zijn voor het afleveren van autobanden”, aldus bevoegd schepen Jozef Royer. “De gemeente zorgt ervoor dat deze autobanden naar een erkend recyclagebedrijf worden afgevoerd. Door het granuleren van autobanden krijgt men een grondstof voor diverse toepassingen zoals tegels voor terrassen en kinderspeelplaatsen.”

Naast de gratis bandendag gaat het gemeentebestuur nog een stapje verder. “Hoewel we een goed toegankelijk containerpark hebben, willen we één keer per jaar grofvuil gratis bij de inwoners gaan ophalen. We spreken dan onder meer over oud meubilair, oude matrassen, vloerkleden en elektrische toestellen. Er wordt geen afbraakmateriaal aanvaard zoals steenpuin of deuren en ramen. Je mag ook maximaal één kubieke meter buiten zetten. Vanaf 2020 willen we deze gratis grofvuilophaling elk jaar organiseren tijdens de grote zwerfvuilactie. Dit jaar houden we de ophaling nog in het najaar. Wij hopen met deze acties de inwoners ten dienste te staan en mee te strijden tegen sluikstorten.”