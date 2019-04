Bezoekers proeven van kasteelbrood op Erfgoeddag

Heers - Vorige zondag, op Erfgoeddag, stond al het cultureel erfgoed van en over vakmanschap centraal. Vzw Heerlijk(heid) Heers legde de focus op het ‘ambacht’ dat gepaard gaat met de redding van het bouwvallige kasteel van Heers.

“We geven de bezoekers inzicht in onze acties en hun impact en leiden ze rond op het domein”, zegt Paul Lambrechts. “Speciaal is dat we voor het eerst in 20 jaar de historische bakoven op de binnenkoer van de boerderij opnieuw laten branden. Een domein leeft ook pas echt ‘als de schoorsteen weer rookt’, in dit geval dus letterlijk. Dit motiveert onze groep vrijwilligers omdat ze het stapje voor stapje vooruit zien gaan. Expert Koen Wisse, bouwer en restaurateur van bakovens uit Houwaart, heeft in maart maand de ovenmond dichtgeleemd en de ovenkoepel aan de binnenkant hersteld. Hij laat de mensen proeven van ons allereerste kasteelbrood. Op termijn gaan we in ons bakhuis misschien op regelmatige basis broodjes bakken en verkopen.”