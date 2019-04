Erfgoeddag in het teken van vakmanschap op vier locaties

Heers - Nu zondag (28 april) is het Erfgoeddag, een hele dag lang kan je dan overal in Vlaanderen en Brussel terecht voor een verrassend veelzijdig erfgoedaanbod. Het thema voor 2019 is vakmanschap. In Heers kan je Erfgoeddag ten volle beleven op liefst vier locaties.

Onder het motto ‘Hoe maakt u het?’ plaatst de Erfgoeddag dit jaar het vakmanschap en meesterschap in de kijker. Zo kun je zondag in zaal De Bammerd (ingang via Salvialaan) tussen 10 uur en 18 uur de tentoonstelling ‘Muziek uit konijnenvellenlijm’ bezichtigen. Konijnenvellenlijm wordt gebruikt bij het herstellen van oude muziekinstrumenten. Hoe je dit doet, wordt aangetoond door de restauratie van het kerkorgel van Veulen. Tegelijk kun je hier ook genieten van een streepje harmoniemuziek tijdens de lenteconcerten van Koninklijke Harmonie Salvia. In de kerk van Veulen (Nieuwe Steenweg 139) kun je onder meer op schaal gebouwde miniatuurkapelletjes gaan bewonderen.

Kerkenpad

In Heks organiseert de dorpsraad een wandeling over een heropend kerkenpad ‘Sentier nr. 18’. Samen met herboriste Daniëlle Houbrechts ontdek je er wilde planten en bloemen en krijg je ook de kans om te proeven van al het lekkers dat je kan maken van deze planten. Ferrariskaarten vertellen hoe de toestand was in de 18de eeuw. Sentier nr. 18 is nagenoeg terug in zijn oorspronkelijke staat hersteld en verbindt de Hekslaan met de Henestraat. In de Hekslaan is er een smalle doorgang tussen de huisnummers 81 en 83. Parkeren aan het buurthuis naast de kerk (Hekslaan 73), deelnemen aan de wandeling kan zondag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

Bakoven

Ook het redden van een kasteel vraagt vakmanschap. Al ruim een jaar zet een grote groep vrijwilligers, de vzw Heerlijk(heid) Heers, de schouders onder de redding van het bouwvallige kasteel van Heers. De lokale timmerman geeft de bezoekers zondag uitleg over de restauratie van het gebinte van de kapel in de kasteeldreef. “We leiden de mensen ook rond op het kasteeldomein en laten zien hoe we de tuin weer tot leven wekken”, vertelt Paul Lambrechts van Heerlijk(heid) Heers. “En voor het eerst in 20 jaar gaan we de historische bakoven van de kasteelboerderij opnieuw in gebruik nemen. De bezoekers van Erfgoeddag kunnen dus in primeur proeven van ons allereerste kasteelbrood. We ontvangen de mensen van 10 tot 17 uur de mensen op de binnenkoer van de boerderij langs de Nieuwe Steenweg.”

Meer info: dienst vrije tijd (heidi.loozen@heers.be of 011/48.01.22)