Gezondheidsles KVLV Heers

Heers - KVLV Heers organiseert, met de steun van CM Limburg, op woensdag 27 februari de vorming ‘Je darmen doorgelicht'.

Tijdens deze gratis infosessie kom je te weten waarom het belangrijk is dat je darmen gezond zijn en wat je kunt doen om ze in topvorm te houden. Je leert er ook wat de meest voorkomende darmproblemen zijn, welke symptomen kunnen duiden op problemen, wat de oorzaken zijn en wat je kunt doen als je denkt dat je darmproblemen hebt. Woensdag van 19.30 uur tot 21.30 uur in zaal De Bammerd (ingang via Salvialaan).

Info: 0496/77.11.52 of kvlvheers@telenet.be.