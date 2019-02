Voetbalclub EMBO viert 60-jarig bestaan

Heers - Voetbalclub Eendracht Mechelen-Bovelingen-Opheers viert nu zaterdag (23 februari) zijn 60ste verjaardag met een receptie en jubileumbal in zaal Ons Vermaak (Gelindenstraat 131).

Eendracht Mechelen-Bovelingen, met stamnummer 6210, ging in het seizoen 1958-1959 van start in derde provinciale. De huidige voetbalclub, Eendracht Mechelen-Bovelingen-Opheers, ontstond in 2007 na de fusie met het naburige Red Star Opheers. De clubkleuren zijn geel en rood, met het geel van Mechelen-Bovelingen en rood van Opheers. De club speelt momenteel in tweede provinciale B.

De club bestaat dit seizoen precies zestig jaar en dus is het tijd voor een stevig feestje. “We starten zaterdag om 19 uur met een receptie en academische zitting”, vertelt voorzitter Frank Strauven. “Nadien gooien we de benen los op een jubileumbal, met liveoptreden van de Flash Band. Iedereen is welkom om samen met ons te vieren.”