Kinderen zeggen nee tegen pesten

Heers - Van 22 februari tot 1 maart vindt de Vlaamse Week tegen Pesten plaats. Ook de gemeente Heers doet mee en organiseerde vorige zaterdag al enkele workshops.

“De allerkleinsten, de baby’s en peuters, konden in de bieb leren spelen met elkaar en voel- en badboekjes leren kennen”, vertelt Sonja Doomen van Sociale Zaken. “De kinderen van 4 tot 6 jaar mochten smileys en een vriendschapsketting in de speelotheek knutselen. Die krijgen daar een mooi plaatsje. De kinderen vanaf 7 jaar maakten in De Bammerd kennis met twee informatieve spellen: VlinderNET, een spel over cyberpesten, en Pest’Oog, een spel over diversiteit en beperkingen. Met de hulp van de spelbegeleiders van vzw Aanstokerij leerden ze dat iedereen anders is, maar tegelijk ook talenten en kwaliteiten heeft. In totaal namen een 30-tal kinderen deel aan onze workshops. Volgend jaar trekken we wellicht naar de basisscholen.”