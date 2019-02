Gratis gezonde tussendoortjes in Het Hemeltje

Heers - De gemeente gaat de kosten voor tussendoortjes in de buitenschoolse kinderopvang Het Hemeltje voor haar rekening nemen. Die tussendoortjes worden ook gezonder. Het gemeentebestuur wil zo gelijkheid creëren tussen de kinderen en hen tegelijk ook aanzetten tot gezondere gewoontes.

“We trachten ons te profileren als een gezinsvriendelijke gemeente, met onder meer een speelotheek, weggeefwinkel, luierbank en gezinsdag”, zeggen schepenen Kristof Pirard en Carina Volont. “Ook onze kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang draagt hieraan bij. De tarieven zijn de laagste die we mogen aanrekenen van Kind en Gezin. Toch lopen de kosten voor sommige gezinnen hoog op. Er zijn kindjes die geen centjes hebben voor een koekje of drankje. In het kader van de bestrijding van de kinderarmoede hebben we daarom besloten om de kosten voor de drank en versnaperingen niet meer door te rekenen aan de ouders. Vanaf 1 februari krijgen alle kinderen in de buitenschoolse kinderopvang gratis drank en versnaperingen, dat zullen de ouders merken op de facturen die ze vanaf maart ontvangen. Het budget dat we hiervoor uittrekken, bedraagt ongeveer 3.500 euro per jaar.”

Water en melk

Ook aan de gezondheid van de kinderen wordt aandacht besteed. “We hebben besloten om alleen nog water en melk aan te bieden, ze krijgen al genoeg suikers binnen”, vertelt Carina Volont. “We houden natuurlijk rekening met kinderen met lactose-intolerantie, zij krijgen lactosevrije melk. Suikerhoudende dranken worden alleen nog aangeboden bij speciale activiteiten, zoals een feestje. De kinderen krijgen groenten, fruit, soep, boterhammen of pannenkoeken als tussendoortje of vieruurtje. Enkel tijdens de schoolvakanties krijgen ze één keer per week een koek. We vragen dus aan alle ouders om hun kinderen geen koeken, fruitsap of frisdrank meer mee te geven.”