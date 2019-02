Sportkampioenen gezocht

Heers - De gemeentelijke sportraad huldigt op donderdag 21 maart de Heerse sportkampioenen die in 2018 een bijzondere prestatie hebben neergezet in hun sport.

Voor deze jaarlijkse kampioenenviering is de sportraad op zoek naar sportkampioenen. Personen of teams die in 2018 op provinciaal niveau een eerste plaats, op nationaal niveau een top 2-plaats of op internationaal niveau een top 3-plaats behaalden tijdens een kampioenschap, kunnen dit nog insturen via sport@heers.be. Je vindt hiervoor een formulier op de gemeentelijke website www.heers.be (categorie Vrije tijd – Sport – Aanmelden kampioenen en ‘Sporter van het Jaar’).

De sportraad huldigt ook de ‘Sporter van het Jaar’. Dit is een verdienstelijk persoon of groep die in 2018 een bijzondere sportieve prestatie geleverd heeft of zich verdienstelijk heeft gemaakt binnen de sportsector. Je kan alles voor 17 februari doorgeven via het formulier op de website.