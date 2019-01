Kinderen leren eerste hulp verlenen

Heers - Vorige zaterdag organiseerde de kindergemeenteraad en de gezondheidsraad, met de hulp van KSA Habiba en Chiro Harlekijn, een workshop EHBO voor kinderen van 6 tot 14 jaar in het administratief centrum.

“We organiseerden die workshop voor het vierde jaar op rij, er zijn zelfs kinderen hier die er al elke keer bij waren”, zegt diensthoofd Sonja Doomen van Sociale Zaken. “Op een speelse manier en in een doorschuifsysteem leerden 56 kinderen de belangrijkste eerstehulptechnieken. Het is heel belangrijk dat de jeugd enerzijds de gevaren kent, maar anderzijds ook weet hoe je bepaalde noodsituaties moet aanpakken. Jong geleerd is oud gedaan.”

Vrijwilligers van de Heerse afdeling van het Rode Kruis brachten de kinderen de vier stappen in eerste hulp bij. Ze leerden hoe ze het best reageren bij een ongeval en hoe ze huid-, snij- en brandwonden moesten verzorgen. De peuters en kleuters konden in de buitenschoolse kinderopvang terecht om, samen met hun ouders of grootouders en onder begeleiding van Kind en Taal, hun knuffel te onderzoeken en te verzorgen.”