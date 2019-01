Bpost verwijdert twee rode postbussen

Heers - Omdat er steeds minder brieven verstuurd worden, verkleint bpost het netwerk van rode brievenbussen over heel Vlaanderen. Ook in Heers worden er twee exemplaren verwijderd.

Bpost verwijdert de minst gebruikte brievenbussen, want men wil voldoende bereikbaarheid blijven garanderen. In Heers verdwijnen twee rode postbussen, op de Nieuwe Steenweg in Gutshoven en in de Opheersstraat in Opheers. Zo blijven er in de gemeente nog negen rode postbussen over. Eerste schepen Kristof Pirard (VLDUMONT) betreurt deze gang van zaken. “Op die manier schaft bpost zichzelf af. Ook het verzenden van brieven duurt tegenwoordig al enkele dagen.”