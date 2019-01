Natuurpunt De Herk houdt snoeiertjesdag in Egoven

Heers - Vrijwilligers en sympathisanten van Natuurpunt De Herk waren vorige zondag druk in de weer tijdens de eerste ‘snoeiertjesdag’ van het jaar in natuurgebied Egoven.

“De natuur laat zich niet zomaar beheersen en soms durft ze zelfs overheersen”, zegt voorzitter Charlie Claesen. “Daarom willen we met deze snoeiertjesdag mensen leren om de natuur de beheren. We houden ons een hele voormiddag bezig met het snoeien en knotten van wilgen. Van de losse takken maken we op een aantal plaatsen een houtwal. Op die manier geven we aan de natuur ook iets terug, want verschillende beestjes en plantjes gaan zich daarin nestelen. Werk is er genoeg, in februari volgt er een tweede snoeiertjesdag.” Egoven is een groot beemdgebied van 20 ha aan de bovenloop van de Herk. “We hebben dit natuurgebied al ruim 30 jaar in erfpacht van de gemeente, de oppervlakte ervan is stelselmatig uitgebreid door de aankoop van gronden. Nu is het aan de inwoners om het te leren kennen, er loopt immers een mooi wandelpad door het gebied.”