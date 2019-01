Ex-schepen Romain Vandermeer overleden

Heers - Romain Vandermeer (64), gewezen schepen en gemeenteraadslid voor CD&V Heers, is maandag onverwacht overleden.

Vandermeer, geboren en getogen in Horpmaal, was als zelfstandig metaalarbeider een bekend en gewaardeerd persoon in zijn dorp. Romain was sinds 2000 ook actief in de lokale politiek en trad zo in de voetsporen van zijn zus Carolien die in 1999 overleed. Hij was zelfs schepen van Sport, Jeugd, Cultuur en Landbouw van 2009 tot en met 2011. Bij de laatste verkiezingen van oktober vorig jaar raakte hij net niet verkozen. Bij CD&V Heers reageert men verslagen op zijn plotse overlijden. “Romain had een rugzak vol politieke kennis en ervaring. Hij was voor velen van ons een goede vriend en een voorbeeld van inzet voor het volk. Onze oprechte deelneming bij dit grote verlies voor zijn echtgenote Mieke, de kinderen, de kleinkinderen en de ganse familie.”

Familie, vrienden en kennissen kunnen Romain vanavond van 18.30 uur tot 19.30 uur nog een laatste groet brengen in het funerarium Guilliams in Gelinden (Gelinden-Dorp 26).