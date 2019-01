Finaliste The Voice Kids toont talent op nieuwjaarsdrink

Heers - Zondag klonken een 400-tal inwoners op het nieuwe jaar op het centrumplein.

Burgermeester Henri Dumont blikte even terug op het voorbije verkiezingsjaar en maakte meteen goede voornemens voor 2019. “We blijven investeren in wegenwerken, in onze buurthuizen, jeugd, in dienstverlening en digitalisering.” Daarna presenteerde Dumont een muzikale verrassing: Emma Franssens, de 12-jarige Heerse finaliste uit The Voice Kids, mocht voor eigen volk haar zangtalent tonen met het liedje ‘This World’ uit de finale. Emma heeft nog in de kindergemeenteraad gezeteld. Volgend jaar vindt de nieuwjaarsreceptie wellicht aan De Bammerd plaats.