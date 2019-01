19 gemeenteraadsleden leggen de eed af

Heers - De raadzaal in het administratief centrum was gisterenavond helemaal volgelopen voor de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad.

Alle gemeenteraadsleden, 8 vrouwen en 11 mannen, legden woensdag de eed af. Hoewel zijn eedaflegging bij de gouverneur werd uitgesteld, mocht huidig burgemeester Henri Dumont de spits afbijten. Ook Anneleen Vanherck, met haar 18 jaar veruit het jongste gemeenteraadslid, legde de eed af. Heidi Pirlotte (VLDumont) volgt Mieke Smolders (N-VA) op als voorzitter van de gemeenteraad. Luc Schalenbourg (CD&V), Benny Schroyen en Carina Volont (VLDumont) werden gekozen om de gemeente te vertegenwoordigen in de politieraad van de politiezone. Na de vergadering van de gemeenteraad vond meteen de eerste vergadering van de OCMW-raad plaats. Voorzitter Carina Volont en vijf nieuwe leden van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst legden de eed af. Burgemeester Dumont sloot de installatievergadering af met een speech waarin hij kort terugkwam op de verkiezingen. “De strijd is gestreden, nu is het tijd om ons voor Heers in te zetten als parel van Haspengouw. Ik doe een oproep aan de oppositie om niet vanuit rancune of eigenbelang te handelen, maar vanuit het belang van de inwoners.”