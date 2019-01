Ledenaantal Badminton 50+ gaat maal drie

Heers - De Heerse 50-plussers hebben al een tijdje de badmintonkriebels goed te pakken.

“Wij heten officieel ‘Badminton 50+ Heers' en zijn in maart 2012 gestart onder het motto 'Badminton, sport in de kijker' van Bloso”, vertelt Marie-Hélène Claes. “We gingen van start met een 20-tal mensen in de sporthal, maar ondertussen is de groep aangegroeid tot 60 personen. Elke maandag- en donderdagvoormiddag komen hier een 30-tal spelers een pluimpje slaan. Er heerst een geweldige sfeer en samenhang, de mond-tot-mondreclame doet de rest. We hebben zelfs nieuwe leden uit Wellen en Kortessem. We doen altijd een kleine opwarming en zorgen ook voor een verdieping van de technieken, maar alles blijft recreatief. Tijdens de onderlinge wedstrijdjes gaat iedereen er wel voor, de samenstelling wisselt altijd.” De vijftigplussers sloten het zevende jaar af met een etentje en badmintonquiz. “We hielden ook voor het eerst een clubkampioenschap bij de heren en de dames. Serge Tetaert en Gina Missotten mogen zich nu één jaar clubkampioen noemen.”