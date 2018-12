Nieuwe Facebookgroep tegen voedselverspilling in gemeente

Heers - Te veel spijs en drank voorzien bij de feestdis of buikje rond na de feestdagen? In plaats van alle restjes zelf te moeten verorberen, kun je ze sinds kort ook aan andere mensen uit de gemeente schenken via de Facebookgroep ‘Zonder honger naar bed – regio Heers’.

Wendy Koninckx (35) uit Mechelen-Bovelingen nam het initiatief om de Facebookgroep op te richten. “Ik ben afkomstig van Gingelom en ben ermee begonnen omdat ik lid ben van dezelfde groep, maar dan in de regio Landen-Gingelom. Voor Heers bestond er nog niets en daar wou ik verandering in brengen.” Twee maanden geleden besloot Wendy om een eigen groep te starten. Met succes, want intussen zijn er al 220 leden. “Iedereen kan een verzoek sturen om lid te worden van de groep. Ik kijk als beheerder wel een beetje naar waar de mensen wonen. Ze moeten wel effectief uit deze regio zijn, anders gaat de Facebookgroep aan zijn doel voorbij. De mensen die iets te geef hebben, plaatsen het in onze groep en geïnteresseerden nemen, al dan niet privé, contact op met de aanbieder. De rest moeten ze onderling regelen. Ik had niet verwacht dat de groep op zo’n korte tijd al zo veel leden zou hebben. “

Voedselverspilling

Koninckx vindt het wel jammer dat het concept precies nog niet echt lijkt aan te slaan. “Tot nu toe is er nog niet veel eten uitgewisseld. Ik heb een kleine rondvraag gedaan in de groep bij iedereen die al eens iets heeft aangeboden en het blijkt dat er tot nog toe weinig reactie is gekomen. De meesten zitten in de groep om iets aan te bieden of laten het liever voor mensen die het meer kunnen gebruiken. Volgens mij ligt er nog een soort van taboe op dingen gratis aannemen.” Ze benadrukt bovendien dat de groep er niet alleen is voor diegenen die het moeilijk hebben, maar ook om voedselverspilling tegen te gaan. “Dat is voor mij zelfs het hoofddoel. Ik heb als naam van de groep gekozen voor ‘Zonder honger naar bed – regio Heers’ omdat dit een initiatief is over heel Vlaanderen, maar misschien is het beter om die naam te wijzigen. We moeten naar een deelsysteem, waarin mensen van een gemeente andere mensen uit de gemeente helpen.”

Handelaars

Dieter Janssen (23), één van de aanbieders en medeoprichter van de groep, deelt deze mening. “Ik heb al eens pasta met kip aangeboden, ik wou het zelfs aan huis brengen. Maar daar is geen enkele reactie op gekomen. Ik vind dat we elkaar meer moeten helpen. Stel: je hebt de hele dag hard gewerkt en hebt geen tijd meer om eten te maken of naar de supermarkt te gaan. Dan zou het toch mooi zijn dat je eens in de groep kijkt of er iemand iets in de aanbieding heeft.” Janssen wordt vanaf 1 januari 2022 schepen in Heers en vindt dat ook de gemeente zich achter dit initiatief moet scharen. “We kunnen de inwoners proberen te bereiken door hiervoor promotie te voeren in het gemeentekrantje. Als toekomstig schepen van Middenstand lijkt het mij bovendien een goed idee om aan de handelaars in Heers te vragen of ze op regelmatige basis iets kunnen weggeven.”