Kinderen en volwassenen dansen in de sporthal

Heers - Vorige woensdag mochten de kinderen van dansclub IloveGdance in kerstoutfit aan mekaar hun beste dansmoves tonen.

“De laatste les van het kalenderjaar staat in het teken van kerst, met kerstmuziek en spelletjes”, aldus danscoaches Ginette Joachim en Emmely de Jong. “IloveGdance is 20 jaar geleden al van start gegaan in de Red Lion Gym in Heers. Intussen zijn we met een 35-tal kinderen en acht volwassenen en dansen we in de sporthal. De leeftijd varieert van 3 tot 63 jaar.” Ginette krijgt sinds september wekelijks hulp van Emmely, die de kleuters en leerlingen tot het derde leerjaar onder haar hoede heeft. “De kinderen oefenen elke woensdag, van pop tot klassiek. Op vrijdag dansen de jongeren ouder dan 13 en de volwassenen. Die laatsten wagen zich aan diverse stijlen, zoals Ierse dans, disco, jazz en cabaret. Voor de zomer sluiten we het dansseizoen af met een optreden in de Herkenrodehoeve in Opheers.”