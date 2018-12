Kerstconcerten in Heers en Mechelen-Bovelingen

Heers - In de aanloop naar Kerstmis kunnen de inwoners al het warme kerstgevoel krijgen in de parochiekerken van Heers en Mechelen-Bovelingen.

Unizo Heers, de Heerse Scholengemeenschap, de Academie Haspengouw, de jeugdharmonie van Salvia en de Heerse bib nodigen iedereen nu donderdag (20 december) uit voor een kerstconcert in de Sint-Martinuskerk in Heers. Van 13.30 uur tot 14.30 uur trakteren ze je op een afwisselend programma van liedjes, muziek en verhalen rond het thema Kerstmis. De opbrengst wordt ook dit jaar gebruikt om aan minderbedeelden een warme maaltijd aan te bieden. Breng daarom je ‘rode en gele munten’ mee.

Ook harmonie ‘Eendracht is Macht’ Bovelingen voert zondag (23 december) een kerstconcert op in de Sint-Annakerk van Mechelen-Bovelingen. Vanaf 14.30 uur kun je er luisteren naar enkele duetten, een gelegenheidskoor en mooie kerstliederen. De toegang bedraagt 7 euro, inclusief consumptie. Inkomkaarten zijn te verkrijgen bij de leden of ter plaatse aan hetzelfde tarief.