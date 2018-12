Woonzorgcentrum Berkenhof brengt kerstmarkt naar bewoners

Heers - In woonzorgcentrum Berkenhof in het centrum van Heers kon je zaterdag voor het zevende jaar op rij de kerstsfeer opsnuiven op een eigen kerstmarkt.

“Onze bewoners zijn vaak niet meer zo goed ter been, dus halen we de kerstmarkt naar hier”, zegt animatrice Rita Vandergeeten. “De bedoeling is om hen, samen met familie en vrienden, een fijne namiddag te bezorgen. Door de werken aan de nieuwbouw gingen de activiteiten binnen door.” Zo zong het bewonerskoor Lorksingers een vijftal kerstliedjes onder muzikale begeleiding van vrijwilliger Marcel Budenaers. “Bovendien hielden we een sjaalverkoop voor de Warmste Week, de sjaals werden gemaakt door bewoners en vrijwilligers”, vertelt Nele Neyens, verantwoordelijke animatie. “We zijn hier al mee bezig vanaf november. Ons goede doel is Pink Ribbon, collega Veronique Bex is immers boegbeeld van deze borstkankercampagne. Dit was de laatste kerstmarkt in het huidige gebouw, volgend jaar vieren we Kerst in de nieuwbouw.”