Eerste winterfeest in Speelotheek

Heers - Vorige zaterdag vond in de Speelotheek van het gemeentehuis het allereerste winterfeest plaats.

“Kinderen van 6 tot 12 jaar, maar ook kleinere kinderen, mochten er samen met hun ouders of grootouders knutselen rond het thema kerst en winter”, zegt Sonja Doomen van Sociale Zaken. “Zo hebben ze kerstkaarten en kerstkransen gemaakt en theelichthouders versierd. Bovendien konden de kinderen luisteren naar mooie verhaaltjes, zich laten grimeren of ballonfiguren laten plooien. We verwelkomden een 30-tal deelnemers met een hapje en een drankje.”