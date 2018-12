Maandagwandelaars zorgen voor ‘De Warmste Dag’ in Batsheers

Met ‘De Warmste Dag’, in het kader van De Warmste Week van Music for Life, zorgen de Maandagwandelaars voor een groot feest vol muziek en animatie. Foto: FrMi

Heers - Zondag (16 december) vindt er in Het Karrehof van Domein Marsnil in Batsheers een benefietactie plaats ten voordele van vzw Steunpunt Kinderepilepsie. Met ‘De Warmste Dag’, in het kader van De Warmste Week van Music for Life, zorgen de Maandagwandelaars voor een groot feest met muziek, kinderanimatie en een vrij podium.

De Maandagwandelaars is een groep van een 15-tal gepensioneerden die elke maandagmorgen aan het administratief centrum samenkomen voor een stevige wandeling. “Achteraf drinken we dan samen een koffie of pintje, daar worden hechte vriendschapsbanden gesmeed”, vertelt Maj Vandergeten. “En als een kleinkind getroffen wordt door epilepsie, gaat ons dat allemaal aan. Met ‘De Warmste Dag’ willen we het Steunpunt Kinderepilepsie in de kijker zetten. Dit steunpunt werd begin dit jaar opgericht door twee mama's van onbehandelbare epilepsiepatiëntjes.” Eén van die mama's is Eva Claesen, dochter van Maj Vandergeten en Charlie Claesen en afkomstig van Mechelen-Bovelingen. “Zij willen hun kennis en ervaring delen met lotgenoten. De vzw organiseert informatienamiddagen, bewustwordingscampagnes en ook projecten om deze kinderen en hun naaste omgeving meer in de maatschappij te integreren. Zo wil men een EHBO-cursus opstarten en een babysitdienst uitbouwen, met babysitters die leren omgaan met kinderen met epilepsie.”

The Voice Kids

Zondag wordt een familiedag met hapjes en drankjes, kinderanimatie en veel live muziek. “Heel wat plaatselijke artiesten en muzikanten zullen op ons vrij podium voor ambiance en kippenvelmomenten zorgen”, zegt Maj. “We gaan om 13 uur van start met een swingend optreden van gelegenheidsband Bekan Djus van harmonie Salvia. Ook Bsharp, gegroeid uit de fanfare van Vechmaal, zal feelgoodmuziek van de bovenste plank brengen. En Edgard en Charlie Claesen halen de succesliedjes van hun tijd bij ‘Van Hinger en Hey’ speciaal weer vanonder het stof. Zelfs Emma Franssens, de 12-jarige Heerse finaliste uit The Voice Kids, komt voor eigen volk haar zangtalent tonen. Om 19 uur sluiten we af met een verrassing. We hopen jong en oud een sfeervolle en warme namiddag te bezorgen.”

Meer info: majvandergeten@skynet.be of 0486/38.44.56.