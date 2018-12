Kleuters en leerlingen van Kers & Pit Bovelingen wandelen voor goede doel

Heers - De leerlingen van basisschool Kers & Pit, afdeling Mechelen-Bovelingen, gingen vorige donderdag met z’n allen op wandel voor Rode Neuzen Dag.

“Elk jaar doen we mee aan een goed doel en dit jaar was de keuze vlug gemaakt”, zegt juf Vanessa Etienne. “Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich goed voelen, dus leek het ons logisch dat we jongeren met psychologische problemen willen steunen.” Donderdag 29 november wandelden de kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar 2 km door het dorp, de leerlingen van het tweede tot en met het zesde leerjaar wandelden zelfs 5 km, via het Hornebos naar de gemeente Gingelom. “Dankzij de gulle sponsoring van deze wandeltocht en de verkoop van koekjes en fruit verzamelden we in totaal 985 euro voor Rode Neuzen Dag.”