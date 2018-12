Opknapbeurt voor Roppebibliotheek

Heers - De Roppebibliotheek langs de Steenweg in Heers steekt in een nieuw jasje. De geplande verhuis naar het gemeentehuis is hiermee van de baan.

Oorspronkelijk wou het gemeentebestuur de bibliotheek verhuizen naar het administratief centrum om er alle diensten te gaan centraliseren. “We hebben de voorbije jaren drie pogingen ondernomen om de huidige bib openbaar te verkopen, helaas zonder succes”, vertelt bevoegd schepen Kristof Pirard. “Wij moeten verkopen aan officiële schattingsprijzen. Dus hebben we besloten om de bib op te waarderen op de huidige locatie. Persoonlijk blijf ik wel voorstander van een centralisatie rond het gemeentehuis, omwille van de gevaarlijke ligging aan de Steenweg.”

In het najaar ging de Roppebibliotheek – de bib is ondergebracht in de oude woning van voormalig gouverneur Louis Roppe – een zestal weken dicht voor renovatiewerken. De versleten vloerbekleding werd vervangen door steentapijt. “Op de benedenverdieping zijn de ramen en de voordeur vernieuwd en ook het sanitair was aan vernieuwing toe”, gaat Pirard verder. “Daarnaast kreeg de bib een nieuw laagje verf en zijn er verrijdbare kasten en rekken aangekocht. De kostprijs bedraagt tot nog toe slechts 40.000 euro, vooral dankzij de helpende handen van onze medewerkers en onze technische dienst. In de toekomst gaan we ook de verlichting en de bovenverdieping aanpakken.”

Bibliothecaris Heidi Loozen zorgde voor een verbeterde opstelling van de boeken. “En ook de nieuwe aanduidingsborden moeten bezoekers vlotter de weg wijzen naar een specifiek boek”, vertelt ze. “Er werden extra computers geplaatst en de collectie is uitgebreid, onder meer met speciale boeken voor anderstaligen en Wablieft-kranten. We hebben nu ook een aparte leeshoek en een projectieruimte. Het voorleeslokaal kreeg aangepaste meubeltjes en is al wat ingekleed met tekeningen en knutselwerkjes uit de voorleessessies.” Vorige vrijdag werd de Roppebibliotheek feestelijk heropend door burgemeester Dumont en schepen Pirard.